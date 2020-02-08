В Базарно-Карабулакском районе Саратовской области началась «Лыжня России», сообщает корреспондент информационного портала «Новости Саратова».

По данным на вечер пятницы, 7 января, на соревнования зарегистрировалось более 9,5 тысячи участников. Однако регистрация еще продолжается в настоящий момент. Ранее министр спорта региона Александр Абросимов спрогнозировал, что на гонках будет 12 тысяч участников и примерно столько же гостей.

Помимо «Лыжни России» пройдет фестиваль патриотизма, в котором примет участие бронетехника. Кроме того, гостям фестиваля покажут стрелковое оружие и многое другое.