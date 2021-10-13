Причиной загрязнения озера Став в Энгельсе стали сами горожане.

Как сообщили в соцсетях неравнодушные к окружающей среде покровчане, озеро «абсолютно загажено пластиковыми бутылками, пакетами, стеклом и прочим мусором».

Так, в группе «Энгельс онлайн» Вадим Рыбацких рассказал о свалке на берегу водоема. А также показал на фото, что ему удалось собрать здесь в качестве «трофеев».

— Эта куча мусора собрана в 10-метровой береговой линии озера. Просьба к отдыхающим, забирать всё с собой, не нужно оставлять свалки на берегу реки!!! Надеюсь, меня хоть кто то услышал…, — призывает житель Энгельса.

Фото: соцсети