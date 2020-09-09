Суд Октябрьского района Саратова вынес приговор мужчине, выложившему свою коллекцию детской порнографии в интернет, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

Житель Саратова сохранил у себя на жестком диске компьютера порновидео с участием несовершеннолетних. Затем он выложил эти ролики на один из сайтов, позволяющих обмениваться файлами.

Любителя детской «клубнички» вычислили полицейские.

Суд приговорил его к трем годам лишения свободы, плюс следующие девять лет ему запрещено работать с детьми.