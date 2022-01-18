В отдел полиции Ленинского района Саратова обратился 49-летний житель улицы Майская. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратову.

Мужчина пояснил, что попросил соседа этажом выше не шуметь и тише играть в компьютерные игры, так как тот сильно ему мешает. В ходе словесной перепалки 35-летний мужчина решил запугать обидчика и с применением предмета похожего на нож, высказал угрозу убийством в адрес заявителя. По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый был доставлен в районный отдел полиции. Мужчина признался в содеянном, в отношении него избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.