В Базарно-Карабулакском районе Саратовской области раскрыта кража, сообщает региональное МВД.

В начале августа в полицию поступило заявление о совершенной краже в ночь с 6 на 7 августа в магазине на улице Коммунистическая села Белая Гора. Сообщается, что неизвестный отжал металлическую защитную решетку и разбил пластиковое окно, дабы проникнуть в помещение магазина. Там неизвестный выкрал два ящика пива «Gold» в бутылках по полтора литра и две тысячи рублей.

После удачного «улова» неизвестный скрылся с места происшествия. Вечером 7 августа личность нарушителя была установлена сотрудниками правоохранительных органов. Оказалось, что 28-летний мужчина был ранее дважды судим за незаконное хранение оружия.

Видимо, нарушителя замучила совесть, потому что позже он сам пришел в отделение полиции с повинной и дал признательные показания. Из двух украденных ящиков пива у мужчины изъяли только две бутылки, видимо, остальное уже благополучно выпито. Из украденных двух тысяч удалось изъять только 1,304 тысячи рублей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.