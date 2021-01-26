30 января в Большом зале Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова состоится концерт органной музыки «Ars Longa».

Руководитель Академии старинной музыки Саратовской консерватории Ольга Кийовски и ансамбль старинной музыки «Алиенор» приглашают вас отправиться в путешествие, где каждый сможет услышать, как менялся мир и сам орган на протяжении четырёх столетий. Музыканты охватят широчайший спектр музыки — от рукописей 14 века до сочинений последних великих композиторов эпохи барокко.

Сольный орган в исполнении Ольги Кийовски предстанет в сочинениях Дитриха Букстехуде, Адриано Банкьери, Яна Свелинка, Антонио Валенте, Генри Пёрселла, Георга Бёма и, конечно же, Иоганна Себастьяна Баха.

Не менее интересно выглядит и камерно-ансамблевая программа концерта. Музыканты ансамбля старинной музыки Алиенор вместе с Ольгой Кийовски удивят неожиданными транскрипциями и новизной звучания некоторых сочинений.

Лучшие сочинения мирового органного репертуара – прекрасное времяпровождение после 2020-ого года.

Пр. им. Кирова С.М., д. 1

Тел. (8452) 39-92-32.

30 января. Начало в 18:00.

Стоимость билетов — 500 рублей.

«Новогодняя музыкальная гостиная»

31 января состоится традиционный новогодний концерт в рамках проекта «Музыкальная гостиная». В этом году вечер будет посвящён юбилею саратовского композитора Владимира Мишле.

В программе концерта ведущие музыканты консерватории исполнят камерные сочинения Владимира Мишле. Музыка этого автора, охватывает широкий спектр жанров и настроений, создаёт настроение праздника и неизменно радует слушателей.

Концерт ведет: лектор-музыковед Елена Пономарёва.

Пр. им. Кирова С.М., д. 1

Тел. (8452) 39-92-32.

31 января. Начало в 18:00.

Стоимость билетов — 300 рублей.