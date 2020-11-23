Суд признал 22-летнюю мать из поселка Горный виновной в неуплате алиментов. Об этом сообщили в прокуратуре Саратовской области.

Она родила в 2016 году ребенка, но заниматься им не собиралась. Вместо этого гражданка пила спиртное и докатилась до аморального образа жизни.

Малыш перешел под опеку к свекрови, а ее обязали выплачивать алименты.

Девушка делать это не торопилась, сумма ее долга превысила отметку в 90 тысяч рублей.

Теперь она проведет четыре месяца на исправительных работах и будет отдавать пять процентов от своего заработка в казну государства.