Суд признал 22-летнюю мать из поселка Горный виновной в неуплате алиментов. Об этом сообщили в прокуратуре Саратовской области.
Она родила в 2016 году ребенка, но заниматься им не собиралась. Вместо этого гражданка пила спиртное и докатилась до аморального образа жизни.
Малыш перешел под опеку к свекрови, а ее обязали выплачивать алименты.
Девушка делать это не торопилась, сумма ее долга превысила отметку в 90 тысяч рублей.
Теперь она проведет четыре месяца на исправительных работах и будет отдавать пять процентов от своего заработка в казну государства.