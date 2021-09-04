Жительница Вольского района Саратовской области намеревалась получить денежную компенсацию за приобретенные ранее биодобавки.

Вместо компенсации легковерная гражданка лишилась кругленькой суммы денег.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в региональном ГУ МВД, 3 сентября 50-летняя женщина обратилась за помощью к полицейским.

Выяснилось, что ещё месяц назад ей позвонили по телефону и пообещали якобы положенную ей компенсацию в размере 450 тысяч рублей. Компенсировать мошенники «собирались» приобретение биологически активных добавок.

Подвох заключался в комиссии, которую нужно было заплатить обманутой. К сожалению, жертва попалась на крючок обманщиков.

В несколько заходов дама перевела аферистам денег на сумму 740 тысяч рублей, — уточнили общий материальный ущерб любительницы БАДов в полиции.

В настоящий момент выясняются обстоятельства происшествия и перспективы возбуждения уголовного дела.