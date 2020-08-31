Расследование уголовного дела в отношении 44-летней жительницы Саратова за применение насилия в отношении представителей власти завершено. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия, 8 апреля 2020 года около 12:00 к ней в квартиру на Шелковичной улице пришел участковый по вызову соседей. Они пожаловались на гражданку, которая завела у себя дома несколько собак и не ухаживает за ними. Вместе с зоозащитниками правоохранители попытались освободить животных, но встретили активное сопротивление.

В ответ на попытку успокоить женщину она укусила одного из полицейских за предплечье и ударила второго головой по голове. Ее действия пресекли.

Гражданка так и не признала свою вину, но доказательств оказалось достаточно для передачи дела прокурору для утверждения обвинительного заключения.