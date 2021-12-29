Тариф «Игровой» от «Ростелекома» объявляет о проведении первого открытого

турнира BOOST CAMP по Dota2 для любительских команд. Главный приз — 500 000

рублей. Зарегистрироваться для участия в BOOST CAMP можно до 18 января 2022

года, но стоит поторопиться — в турнире может принять участие не более 200

команд.

С 24 по 28 января состоится отборочный этап, по итогам которого будет определено

18 самых сильных команд. 29 января пройдет плей-офф, который оставит только

четыре команды. А 30 января в гранд-финале из них будет выявлен победитель.

У сильнейших участников турнира будет уникальная возможность прокачать игровые

навыки с амбассадором тарифа «Игровой» RAMZES666 и другими известными

киберспортсменами, специализирующимися на Dota2.

RAMZES666 (Роман Кушнарёв) — один из самых успешных и узнаваемых российских киберспортсменов.

Он даже стал №1 в российском списке «Самые влиятельные лица киберспорта» от

Forbes.

-Турнир для любительских команд дает геймерам возможность развить свои

игровые навыки и получить реальный соревновательный опыт. И это шанс для

участников продвинуть свою киберспортивную карьеру. Мы обязательно

проанализируем сильные и слабые стороны команд и, надеюсь, поможем им

добиться более сильных результатов, — отметил Роман Кушнарёв.

Зарегистрироваться для участия в BOOST CAMP и ознакомиться с полными

правилами проведения турнира можно на странице турнира boost.rt.ru. Зрители

турнира BOOST CAMP также смогут выиграть мерч и сувенирную продукцию от

организаторов во время плей-офф и гранд-финала, подробности участия будут

объявлены позднее.

Тарифный план «Игровой» компания «Ростелеком» запустила в начале 2016 года.

Он разработан специально для геймеров и включает все необходимые для них

характеристики: максимальную скорость передачи данных, стабильность

соединения, низкую задержку (пинг) во время игры благодаря прямому подключению

к серверам Wargaming. Пользователям тарифа доступны специальные акции на

уникальных условиях.

За пять лет на базе «Игрового» выросла целая экосистема цифровых сервисов для

геймеров, созданная в партнерстве с лидерами игрового рынка. В 2020 году тариф

«Игровой» был зарегистрирован в Роспатенте как официальная торговая марка

«Ростелекома». Сегодня компания помимо тарифа «Игровой» с уникальными

игровыми преимуществами в играх от Wargaming, MY.GAMES и «Фогейм»

предлагает специальный игровой роутер RT — X с приоритизацией игрового трафика

на основе технологий искусственного интеллекта, представленных Huawei, а также

опцию «Облачные игры GFN.RU » .