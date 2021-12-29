Тариф «Игровой» от «Ростелекома» объявляет о проведении первого открытого
турнира BOOST CAMP по Dota2 для любительских команд. Главный приз — 500 000
рублей. Зарегистрироваться для участия в BOOST CAMP можно до 18 января 2022
года, но стоит поторопиться — в турнире может принять участие не более 200
команд.
С 24 по 28 января состоится отборочный этап, по итогам которого будет определено
18 самых сильных команд. 29 января пройдет плей-офф, который оставит только
четыре команды. А 30 января в гранд-финале из них будет выявлен победитель.
У сильнейших участников турнира будет уникальная возможность прокачать игровые
навыки с амбассадором тарифа «Игровой» RAMZES666 и другими известными
киберспортсменами, специализирующимися на Dota2.
RAMZES666 (Роман Кушнарёв) — один из самых успешных и узнаваемых российских киберспортсменов.
Он даже стал №1 в российском списке «Самые влиятельные лица киберспорта» от
Forbes.
-Турнир для любительских команд дает геймерам возможность развить свои
игровые навыки и получить реальный соревновательный опыт. И это шанс для
участников продвинуть свою киберспортивную карьеру. Мы обязательно
проанализируем сильные и слабые стороны команд и, надеюсь, поможем им
добиться более сильных результатов, — отметил Роман Кушнарёв.
Зарегистрироваться для участия в BOOST CAMP и ознакомиться с полными
правилами проведения турнира можно на странице турнира boost.rt.ru. Зрители
турнира BOOST CAMP также смогут выиграть мерч и сувенирную продукцию от
организаторов во время плей-офф и гранд-финала, подробности участия будут
объявлены позднее.
Тарифный план «Игровой» компания «Ростелеком» запустила в начале 2016 года.
Он разработан специально для геймеров и включает все необходимые для них
характеристики: максимальную скорость передачи данных, стабильность
соединения, низкую задержку (пинг) во время игры благодаря прямому подключению
к серверам Wargaming. Пользователям тарифа доступны специальные акции на
уникальных условиях.
За пять лет на базе «Игрового» выросла целая экосистема цифровых сервисов для
геймеров, созданная в партнерстве с лидерами игрового рынка. В 2020 году тариф
«Игровой» был зарегистрирован в Роспатенте как официальная торговая марка
«Ростелекома». Сегодня компания помимо тарифа «Игровой» с уникальными
игровыми преимуществами в играх от Wargaming, MY.GAMES и «Фогейм»
предлагает специальный игровой роутер RT — X с приоритизацией игрового трафика
на основе технологий искусственного интеллекта, представленных Huawei, а также
опцию «Облачные игры GFN.RU » .