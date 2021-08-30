Романтичное послание турка на асфальте жительнице Саратова оказалось удачным рекламным ходом.

В пятницу , 27 августа на одной из улиц Саратова неизвестный написал мелом на ломаном русском: «Я целовать тебя в Турции. Теперь хочу циловать в Саратов. Не бойся, открой дверь. Встретимся на субботу».

Позже выяснилось, что этот же «турок» оставил такие же месседжи в Ростове, Омске и Воронеже.

Послание оказалось удачным пиар-ходом телевизионщиков, которые так отрекламировали турецкий сериал «Постучись в мою дверь».

Мелодраму показывает телеканал «Суббота». Главного персонажа теле-«мыла», действительно, зовут Серкан.