Саратовцы резко высказались о ремонте проспекта Кирова в городе.

В паблике «САРАТОВ | Строительство & Архитектура» появилось фото таблички с этой зоны, где указано, что территория благоустроена в 2019 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

С припиской фломастером «Где деревья??? Рукожопы».

Напомним, ранее эксперты пытались разобраться в причинах гибели зеленых насаждений на проспекте Кирова. Начальник управления по охране окружающей среды и зеленых насаждений Саратова Екатерина Захарченко сообщала, что всего высажено 215 растений, в этом году заменено 50, еще около 100 находится в печальном состоянии.

Было предложно объединить приствольные квадраты у нескольких деревьев в одну зеленую полосу. Или заменить саженцы в существующих квадратах с другим устройством системы жизнеобеспечения и высадить более устойчивые породы.