Саратовцы, проходящие реабилитацию в Центре адаптации и реабилитации инвалидов «Парус надежды», побывали на экскурсии в Комнате Трудовой и Боевой Славы ПАО «Саратовский НПЗ», входящего в ПАО «НК «Роснефть». Организаторами познавательной встречи выступили работники предприятия.

Это уже второе совместное мероприятие Центра реабилитации и Саратовского НПЗ. В декабре прошлого года в «Парусе надежды» состоялась интеллектуальная игра, посвященная нефтяной отрасли и истории предприятия. Героическая роль завода и его коллектива в годы ВОВ вызвала у участников большой нескрываемый интерес, и они захотели подробнее узнать об истории завода. Именно поэтому в год 75-летия Великой Победы была организована экскурсия в Комнату Трудовой и Боевой Славы предприятия.

В апреле прошлого года Саратовский НПЗ отметил свое 85-летие, но уже во второй половине XIX века на месте современного завода существовал небольшой нефтеперегонный завод фирмы братьев Нобель. Начинающаяся с этого исторического момента музейная экспозиция заканчивается новейшей историей предприятия и перспективами его развития.

Музей Трудовой и Боевой Славы оборудован современной акустической системой, мультимедийной техникой, есть возможность трансляции на экране исторических фильмов и тематических презентаций. Также представлено много интересных экспонатов: осколки бомб, образцы продукции, старинные предметы быта и техники, многие из которых принесены из дома работниками завода.

Большая часть экспозиции посвящена Великой Отечественной войне. В 1942-1943 годах в результате ожесточенных бомбардировок вражеской авиации завод был разрушен почти до основания, но благодаря героическим усилиям его работников восстановлен в рекордно короткие сроки и топливо вновь пошло на фронт. За свой подвиг коллектив предприятия награжден орденом Отечественной войны I степени, ему на вечное хранение передано Знамя Государственного комитета обороны.

Сотрудничество между Саратовским НПЗ, Центром адаптации и реабилитации инвалидов «Парус надежды» будет продолжено. Совместными мероприятиями станут интеллектуальная игра, посвященная Великой Отечественной войне и вкладу завода в Победу, и другие встречи, призванные вовлечь людей с ОВЗ в общественную и социальную жизнь.

— Понравилась и сама экскурсия, и то, как бережно на Саратовском НПЗ относятся к истории. Нам подробно рассказали о заводе и процессах нефтепереработки, а также показали фильм о подвиге трудового коллектива предприятия в годы войны. Если будет возможность, приду сюда еще раз, — поделился впечатлениями Рафкат Ахмиров.

— Для меня эта экскурсия особая. Несколько лет назад мы реализовали проект, посвященный вкладу предприятий Заводского района в нашу Великую Победу. Также на Саратовском НПЗ работали мои бабушка, дедушка и отец. Кроме посещения музея, мы побывали у заводского Мемориала героев фронта и тыла и осмотрели построенное еще до войны здание главного заводоуправления. Приятно и очень важно, что на заводе так бережно сохраняют историю и память о людях, которые здесь работали, — рассказала заведующая отделением социально-культурной и социально-бытовой реабилитации Центра «Парус надежды» Светлана Бандурина.