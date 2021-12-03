Ежегодно 3 декабря в мире отмечается Международный день инвалидов, к этой дате приурочено проведение декады тематических мероприятий

Региональный координатор проекта «Единая страна – доступная среда» партии «Единая Россия», депутат Саратовской областной Думы Евгений Ковалев отметил, что начало декабря традиционно посвящено декаде помощи людям с ограниченными возможностями здоровья.

— Международный день инвалидов был провозглашен Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 1992 году. За это время политика в отношении граждан с ограниченными возможностями здоровья значительно изменилась. Созданы общественные организации по защите прав маломобильных граждан, проводятся мероприятия по интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья в общество, большое внимание уделяется реабилитации и ряду других мер поддержки.

Каждый год Международный день инвалидов посвящается определенной теме. Тема 2021 года — «На пути к инклюзивному и устойчивому миру после пандемии с учетом потребностей инвалидов».

В рамках реализации партпроекта «Единая страна – доступная среда» на территории нашего региона регулярно проводятся тематические приемы граждан, оказывается адресная помощь. Реализуются мероприятия по информированию граждан с инвалидностью о мерах социальной поддержки, о вопросах оказания медицинской помощи, также организована рубрика с ответами на часто задаваемые вопросы. В связи с пандемией коронавируса и в целях обеспечения безопасности граждан мероприятия проводятся дистанционно и на страницах в социальных сетях проекта.

В этот день хочу выразить слова благодарности родным и близким людей с ограниченными возможностями здоровья, организациям и сотрудникам учреждений, которые активно работают с инвалидами, поддерживая их. От всей души желаю вам здоровья, благополучия, веры в себя и осуществления всех поставленных целей, — заявил Евгений Ковалев.