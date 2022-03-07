Член Общественной палаты Саратовской области Людмила Жуковская высказалась на счет ситуации с украинским народом:

— Мне лично, родившейся в Советском Союзе, очень больно осознавать, что наши братья и сестры – украинский народ – сегодня страдают из-за разгула нацистских идей, давления антироссийских сил. Наши отцы и деды, наши матери общими усилиями победили фашизм не для того, чтобы он возник снова и разъедал общество как раковая опухоль. Нельзя допустить, чтобы извращалась история Великой Победы над фашизмом, чтобы продолжались издевательства над мирными украинскими жителями!

— Ситуация очень сложная и тревожная. Страдают и гибнут мирные люди. Страшно, что гибнут молодые ребята. Все это происходит в соседней стране, где живет наш братский украинский народ. Я однозначно считаю, что нам всем надо сплотиться, всем вместе поддержать непростое и очень взвешенное решение главы российского государства обеспечить гарантии мира для наших народов. Это нужно сделать ради и будущего и безопасности наших детей и внуков, ради жизни и созидания!