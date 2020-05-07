Роспотребнадзор дал рекомендации по организации работы вахтовиков.

Перед отправкой в рейс работники обязательно должны пройти медицинский осмотр. В регионе прибытия их будут наблюдать 14 дней. Эпидемиологии считают, что для исключения рисков заражения новой коронавирусной инфекцией будет правильно доставлять весь персонал одновременно.

На работу не рекомендуется принимать лиц старше 65 лет.

За двое суток до отправки в рейс дальнобойщикам берут анализы на COVID-19. Если результат будет положительным, то рабочему и контактным с ним лицам выезд будет запрещен.

Работодателям также рекомендуют обеспечить разделение потоков прибывших и уезжающих. Оборудовать умывальники мылом и антисептиками и использовать средства индивидуальной защиты.

— В случае выявления у работника признаков COVID-19, он помещается в изолированное помещение до отправки в больницу, — сказано в рекомендательном письме.