Управляющий Саратовским отделением ПАО Сбербанк Руслан Львов поздравляет ветеранов Великой Отечественной войны с праздником — Днем Великой Победы.

— Дорогие участники Великой Отечественной войны, ветераны, труженики тыла! Дорогие саратовцы!

Хочу тепло и сердечно поздравить вас с всенародным праздником – с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне!

Для всех поколений и народов нашей страны, для каждого из нас 9 Мая — особенная дата в календаре. В этом юбилейном году мы с переполняющим чувством гордости осознаем величие Победы нашего народа, наших героев.

Наш священный долг – сохранить память о подвиге народа, передать её детям, помнить о вкладе каждого, кто оборонял страну от фашистских захватчиков, кто трудился на полях, фабриках и заводах, в госпиталях. Их общий бессмертный подвиг был и остается самым ярким, столь необходимым сегодня символом высочайшего патриотизма, единства и духовной мощи. 9 Мая стало не только днем победы над врагом, но и днем всеобщего объединения и радости.

В День Победы желаю крепкого здоровья, счастья, долголетия и благополучия всем жителям области, нашим дорогим ветеранам, их родным и близким!

С Днем Великой Победы! — говорит Руслан Львов.