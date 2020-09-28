Прокуратура Саратова утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех обвиняемых граждан в краже и мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Установлено, что с 20 декабря 2019 года по 13 июня 2020 года они представлялись работниками газовой службы и ходили в дома к пенсионерам под предлогом проверки оборудования.

Таким образом они похитили почти 200 тысяч рублей.

Один из них взял у потерпевшей пять тысяч рублей и пообещал вернуть сдачу. На деле он приобрел комплектующие, а 3,8 тысячи рублей оставил себе и потратил.

Злоумышленники находятся под подпиской о невыезде, их судьбу решит Ленинский районный суд Саратова.