Расследование уголовного дела в отношении 27-летнего саратовца о мошенничестве завершено. Об этом сообщили в городском УМВД.

По версии следствия с 1 марта 2018 года до 4 декабря 2019 года мужчина размещал на сайте в интернете объявления о продаже деталей для компьютера. Звонившим он говорил, что отдаст товар после оплаты. Как только деньги приходили, мужчина забирал их себе, а объявления удалял.

Так он обманул 41 россиянина на 250 тысяч рублей.

Злоумышленника задержали, у него изъяли телефон, компьютер, более 60 симкарт и около 20 банковских карт.

Теперь его судьбу решит Ленинский районный суд.