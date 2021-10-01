Полицейские установили, что 27-летний житель Балакова Саратовской области создал в одной из социальных сетей аккаунт, в котором разместил объявления о продаже париков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД.

Лже-продавец обещал клиентам, что его изделия невозможно отличить от натуральных волос. Одной из жертв злоумышленника стала 30-летняя жительница Калининграда.

Потерпевшая перевела на его банковскую карту за парик 25 800 рублей. Сразу же после поступления денег на счет, мужчина заблокировал номер телефона, удалил аккаунт и перестал выходить на связь.