Мошенники обманули пенсионера из Саратова на круглую сумму. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД.

В полицию Ленинского района обратился 80-летний пенсионер, мужчина рассказал, как стал жертвой мошенников. Пострадавшему позвонили и представились службой безопасности банка, на том конце провода говорили, что с карты заявителя пытаются снять деньги, и чтобы предотвратить это надо сообщить данные банковской карточки. Пенсионер поверил и продиктовал все что у него спрашивали, таким образом лишился 51,5 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело.