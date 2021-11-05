Жительница Энгельса пострадала после общения с аферисткой, которая представилась сотрудницей портала Госуслуг.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в региональном ГУ МВД, аферистка по телефону сообщила 52-летней жертве ее обмана, что кто-то якобы пытается изменить ее данные в личном кабинете банка, чтобы оформить на ничего не подозревающую женщину внушительный кредит.

Встревоженная такой информацией энгельсситка решила выполнить рекомендации лжесотрудницы Госуслуг, якобы для отмены этих операций.

При этом легковерная женщина сообщила позвонившей секретный код из СМС, поступившей на ее телефон из банка.

В итоге преступница оформила на имя потерпевшей кредит на сумму более 650 тысяч рублей и 400 тысяч из них сразу перевела на другой счет, — уточнили в ведомстве.

По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.