Юлия Смирнова, магистрантка первого курса магистерской программы «Государственное и муниципальное управление» Поволжского института управления РАНХиГС, стала победителем Кубка социальных предпринимателей, проводимого в рамках национального Чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge. Студентка также стала участницей суперфинала крупнейшего ежегодного Чемпионата среди обучающихся в Президентской академии.

Кубок социальных предпринимателей является новым конкурсом Фонда региональных социальных программ «Наше будущее» и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС). Конкурс представляет собой специальный этап крупнейшего международного Чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge. Цель Кубка — выявить молодые таланты с перспективными проектами в сфере социального предпринимательства, развить бизнес-компетенции. В конкурсе приняли участие более 300 студентов со всех регионов России.

Из всех участников ТОП-20 представителей конкурсного рейтинга прошли в национальный финал Чемпионата и защитили проекты в Нижнем Новгороде. Юлия Смирнова представила детский образовательный журнал «Правознайка», который направлен на повышение правовой грамотности младших школьников.

—Содержание журнала наполнено правовой тематикой, но при этом подано в предельно простой, понятной и наглядной форме. С помощью комиксов и интерактивных форматов в виде кроссвордов, филвордов, наклеек и раскрасок мы с командой помогаем освоению и закреплению новых знаний в области правовой культуры. Уникальность инициативы заключается в том, что весь материал создаётся командой полностью самостоятельно, и аналога продукта нет на рынке, – добавила Юлия.

Пройдя успешно финальный этап, магистрантка Института получила статус суперфиналиста Чемпионата и вошла в пятёрку лидеров, стала обладательницей Кубка социального предпринимателя и 25 баллов для поступления на программы магистратуры РАНХиГС, а также выиграла оплачиваемую путёвку на эксклюзивную стажировку с ведущими социальными предпринимателями России!

—Идея о создании проекта по обучению младших школьников основам правовой грамотности возникла три года назад. За это время команда прошла большой путь — спроектировала и отрисовала журнал, привлекла партнёров и выпустила тираж. Сейчас у студентов большие планы по распространению проекта в другие регионы страны. Участие в конкурсе позволило получить качественную обратную связь от экспертов и доработать бизнес-модель. Особенно важно, что конкурсанты смогли прокачать себя также в рамках национального Чемпионата по стратегии и управлению бизнесом. Наша Юлия дошла до суперфинала, а это ещё раз говорит о высоком уровне её подготовки, – отметила успехи команды проекта «Правознайка» Анна Попова, начальник Управления по работе со студентами.

Справка: Global Management Challenge — это крупнейшее в мире первенство по стратегическому менеджменту. В основе Чемпионата лежит комплексный компьютерный бизнес-симулятор (игровая модель), дающий возможность менее чем за месяц получить опыт управления компанией, равный нескольким годам работы в условиях глобальной конкуренции. Также Чемпионат позволяет применить теоретические знания на практике и отработать основные управленческие и личностные навыки, объединяя ведущий мировой опыт в бизнес-образовании.

Проект аккредитован Европейским фондом развития менеджмента (EFMD) как высокотехнологичный образовательный инструмент для быстрого развития управленческих компетенций.