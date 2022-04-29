Состоялось первое заседание Молодёжного Правительства Саратовской области V созыва. Мероприятие прошло при участии заместителя председателя регионального Правительства Михаила Орлова, председателя комитета Саратовской областной Думы по спорту, туризму и делам молодёжи Станислава Денисенко, заместителя министра молодёжной политики и спорта Саратовской области Ангелины Беловицкой, а также членов межведомственной комиссии по вопросам молодёжной политики в регионе.

Обновлённый состав консультативно-совещательного органа представили 19 молодёжных министров. В рамках заседания совместно с органами исполнительной власти была обсуждена организация взаимодействия и избран председатель, которым уже во второй раз стала магистрантка Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Анастасия Шевченко. Она рассказала участникам мероприятия об итогах работы прошлого созыва и презентовала стратегию развития на ближайший год. «В планах Молодёжного Правительства — работа по направлениям проектной, экспертно-аналитической и кадровой деятельности в тесном взаимодействии с органами исполнительной, законодательной власти региона, общественными организациями и объединениями», – подчеркнула Анастасия.

«По итогам прошлого года Молодёжное Правительство Саратовской области вошло в число лучших, заняв 12 место во всероссийском рейтинге. Результат серьёзный. Он показывает, что за ребятами, которые трудились в Молодёжном Правительстве, стоят реальные дела. Шесть человек прошлогоднего созыва трудоустроились на муниципальную и государственную службу. Поэтому с уверенностью можно сказать, что Молодёжное Правительство — настоящая площадка по подготовке профессиональных кадров», – отметил Михаил Орлов.