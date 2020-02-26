25 февраля были подведены итоги Студенческого конкурса в рамках Стипендиальной программы Владимира Потанина. В 2019/2020 году в Стипендиальном конкурсе принимали участие более четырех тысяч студентов из 75 вузов по всей стране, в числе которых магистранты Поволжского института управления РАНХиГС.

По итогам двух туров, заочного и очного, Стипендиального конкурса эксперты определили 500 победителей, еще 10 человек вошли в резервный список. В числе победителей конкурса три магистранта Поволжского института управления РАНХиГС: Алена Поторопина, Ксения Попенко и Кирилл Белокопытов.

-Про Стипендиальную программу Владимира Потанина я узнал будучи студентом бакалавриата. Данная программа даёт уникальную возможность получить стипендию студентам, обучающимся, в том числе, на коммерческой основе.

Главной сложностью является то, что в очном этапе за право получить стипендию боролись более 2000 лучших из лучших. Но всё в наших руках, ведь в заключительном этапе оценивались не только наши знания, но и так называемые soft skills. Для победы в конкурсе нужно немного: грамотно составить заявку и не волноваться на очном отборе, получать удовольствие от процесса.

Хотелось бы выразить благодарность благотворительному фонду Владимира Потанина за предоставляемую поддержку, открывающую огромные возможности перед российским студенчеством, — рассказал магистрант ПИУ РАНХиГС Кирилл Белокопытов.

-У успеха в конкурсе на получение именной стипендии Владимира Потанина есть очень простой рецепт — это искренность. В том числе, по отношению к себе — своей мотивации, готовности к работе в команде и решению нестандартных задач. Сразу на первом этапе подкупило внимание к нашей личной позиции, было много вопросов с развёрнутыми ответами в форме эссе — в общем, всё, что мне нравится!

На очном этапе конкурса я почувствовала ответственность за командную работу и достижение общего результата, а также драйв и позитив, которые излучали участники.

Задания были разными — от принятия решений по развитию высшего учебного заведения до разработки социальной рекламы для электронного журнала музея или даже выбора типа двигателя поезда для более скорого его прибытия на станцию. И мы справились!

Я благодарна руководству и профессорско-преподавательскому составу нашего Института за поддержку на всех этапах конкурсных испытаний! Будущим участникам желаю удачи! Будьте честными, смелыми и делайте то, что вам интересно — это самое главное!, — поделилась магистрант Алёна Поторопина.

Победители конкурса будут получать именную стипендию Владимира Потанина начиная с февраля 2020 года и до окончания обучения в магистратуре.