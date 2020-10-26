Магистранты первого курса СГУ направления подготовки «Государственное управление и политика» посетили мультимедийную выставку в историческом парке «Россия – моя История». Мероприятие было организовано региональным координатором проекта «Историческая память» партии «Единая Россия», депутатом Саратовской областной думы Юлией Литневской.

При входе в здание посетителям измерили температуру тела, попросили продезинфицировать руки спиртовым раствором, проверили наличие масок. После этого магистрантов разделили на две группы по пять человек, чтобы не создавать большое скопление людей. Тем самым уменьшили вероятность распространения коронавирусной и ОРВИ-инфекций.

Группам провели экскурсию по выставке «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве». Залы были разделены на секции: «Битва за Москву», «Фронт», «Тыл и оккупация», «Победа», «Павшим вечная слава», «Монументальное искусство», «Старые раны», «Эхо прошедшей войны», «Доблесть и слава Саратова», «Во имя жизни».

Зрителям продемонстрировали «ожившие» полотна, рассказали историю картин, пересекающуюся с историей страны, обсудили с участниками экскурсии яркие факты Великой Отечественной войны, предоставили возможность отгадать названия оружия, использовавшегося на войне , собрать в интерактивном формате картину-пазл.

Особое внимание экскурсантов привлекла картина «Этот день Победы». Люди ассоциируют слова из песни, которыми названа картина, с радостью, с концом войны, началом новой спокойной жизни. Однако картина совершенно не вызывает радостных ощущений. На ней художник изобразил пожилую женщину, сидящую на скамейке у дома. Рядом с ней находится стол. На нем стоят две фотографии с лицами мужчин, которые, по всей видимости, не вернулись с поля боя.

— Мультимедийная выставка «Память поколений» продлится до 8 ноября. Эти пронзительные произведения искусства позволяют осмыслить, какую невероятную цену заплатил наш народ за одну на всех Великую Победу. Важно, чтобы, прежде всего, молодые люди успели воспользоваться возможностью увидеть все эти великие произведения искусства, собранные в одном месте, постичь правду о Великой Отечественной войне и сохранить её в своих сердцах, – прокомментировала Юлия Литневская.