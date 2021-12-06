В целях профилактики ДТП на железнодорожном переезде вблизи поселка Дергачи Саратовской области установлен макет повреждённого автомобиля. Он закреплён на жесткой металлической конструкции неподалёку от переезда, расположенного на 1081 км перегона Новоросляевский – Алтата Саратовского региона ПривЖД. Визуальное предупреждение сделано с целью привлечения внимания водителей к проблеме аварийности на железнодорожных переездах.

Место установки макета обусловлено недавним столкновением грузового поезда с автомобилем «Chevrolet Niva». Его водитель выехал на железнодорожный переезд ​ при исправно действующей автоматической переездной сигнализации перед приближающимся составом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось. В результате данной аварии, произошедшей 17 сентября, погиб водитель автомобиля.

Приволжская железная дорога призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов. В целях личной безопасности перед поездкой необходимо убедиться в технической исправности транспортного средства, проверить тормозное оборудование и соответствие шин сезонным условиям. Помните, что нарушая правила пересечения переездов, вы рискуете собственной жизнью, а также здоровьем пассажиров и железнодорожников.