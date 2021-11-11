В целях профилактики ДТП на железнодорожном переезде вблизи села Золотая

Степь Саратовской области установлен макет повреждённого автомобиля. Он закреплён на жесткой металлической конструкции неподалёку от переезда, расположенного на 932 км перегона Золотая Степь – Наливная Саратовского региона ПривЖД.

Визуальное предупреждение сделано с целью привлечения внимания водителей к проблеме аварийности на железнодорожных переездах.

Место установки макета обусловлено несколькими авариями, произошедшими на

указанном объекте по вине водителей. В результате последнего ДТП, произошедшего 26 августа 2021 года, погибли 3 человека, находившиеся в автомобиле «УАЗ Патриот». Его водитель выехал на железнодорожный переезд при исправно действующей

автоматической переездной сигнализации перед приближающимся составом.

Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось.