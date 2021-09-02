На проспекте 50 лет Октября в Саратове кошки нашли себе необычный дом. Как сообщают очевидцы, они поселились в макете Княже-Владимирской церкви.

В День знаний, 1 сентября, маленькая церковь превратилась в Кошкин дом. Поселившиеся там три котенка резвятся на свежем воздухе, в то время пока их мама, должно быть, ушла добывать пищу.

Горожане останавливаются посмотреть на маленьких животных, делают фотографии и видео, но забирать их домой не спешат. Дети тянутся поиграть с котятами, но те убегают в свое укрытие.

Сам макет уже давно находится в плачевном состоянии. Краска облупилась, стены потрескались, а крыша с башни стоит на земле, снятая кем-то большое время назад и прислоненная теперь к фасаду церкви. Котята прячутся за ней от попыток погладить, однако если бы макет был в приличном состоянии, животные вряд ли вообще смогли бы поселиться там.

Маленькая церковь на алее должна была стать фонтаном — так задумывали авторы. Вокруг нее планировался ров с водой шириной около метра, углубление для него осталось, но вот проект теперь заброшен. Понятно, что если бы вода была там, где положено, кошки не смогли бы ее преодолеть.

Сейчас церковь послужила хотя бы им — тут они прячутся и от бродячих собак, и от недружелюбных людей.