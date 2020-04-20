На состоявшемся сегодня в Саратовской городской Думе заседании постоянной комиссии по бюджетно-финансовым вопросам, экономике, использованию муниципальной собственности, местным налогам и сборам было заявлено о необходимости продолжить разработку мер поддержки для пострадавших от ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса.

Депутаты приняли решение создании рабочей группы с целью выработки антикризисным мер поддержки населения и бизнеса в муниципальном образовании «Город Саратов» в условиях пандемии COVID-19, руководителем которой избран депутат от партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» Максим Самсонов.