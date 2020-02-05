В Саратов пожаловал грозный соперник в лице 18-ти кратных чемпионов России, гандболистов «Чеховских медведей».

5 февраля на паркете ФОК «Юбилейный» в 18:30 будет дан стартовый свисток матча. Перед этой встречей пресс-служба нашего клуба пообщалась с главным тренером «Чеховских медведей», Владимиром Максимовым. Человеком во многом легендарным, выигрывавшим в бытность игроком и тренером Олимпийские игры, чемпионаты Европы и Мира, заслуженным тренером СССР и РСФСР.

— Владимир Салманович, расскажите о подготовке вашей команды к возобновлению чемпионата. Как проходила подготовка ?

— Подготовку наша команда начала в Чехове, а затем отправились в Сочи. Команда заразилась какой-то инфекцией и периодически у нас выпадал народ из-за болезни. Те, кто были в строю, работали по мере возможностей. Мы договаривались заранее со «СГАУ-Саратов» провести две товарищеские игры. У нас добавились игроки, которые были на чемпионате Европы и они играли на ещё тех эмоциях. Первая прошла на высоких скоростях, чувствовался запал у игроков ещё с недавнего турнира, а уже вторая прошла более спокойно. Каждая из команд выполняла свои задачи. Саратовцы отрабатывали игру 7 на 6 на перспективу использования в матчах чемпионата.

— В декабрьской игре в Чехове у вашей команды был не полный состав…

— В той игре действительно не участвовали некоторые игроки по причине травм. Кто-то долечивался чтобы на чемпионате Европы сыграть впоследствии. Это жизнь и никуда мы от этого не денемся. Сейчас у нас последний — Сергей Косоротов вступает в строй. Уже на игру против «СГАУ-Саратов» практически сто процентов игроков готово.

— Для «СГАУ-Саратов» ничейный результат против 18-ти кратных чемпионов России — знаковый, можно сказать исторический. Для Вас была ли это какая-то нотка тревоги? Возможно не смогли в должной мере подготовиться к матчу, какие выводы были сделаны?

— Тревоги особой не было после матча. Не было у нас равноценных замен в той игре. Некоторым пришлось провести полный матч без замен, чего нет в обычных ситуациях. Это сложно, потому что мы играем активную защиту и нападение, много перемещений. Был ряд проблем, которые мы с возвращением в строй игроков решим. В той игре счёт был 36:36. Значит быстрый темп игры саратовцев мы выдержали. В нападении справились, а вот по защите сделали ряд ошибок. Качество защиты по сравнению с нападением было слабее.

— Ожидаете немного другой игры от своей команды?

— Будет игра и будем смотреть, что будет получаться. Сейчас был матч в Перми, где игроки вышли немного расслабленные. По ходу матча мы проигрывали пять мячей. Быстро отыграли это преимущество соперника и довели матч до победы. Но я считаю, что это плохо. Потому что игроки уровня национальной команды не должны играть «шаляй-валяй». И когда в матче проигрываешь, начинать играть на максимуме.

— Расскажите о своём видении турнирного положения команд и возможные прогнозы о том, как завершится предварительный этап.

— Прогнозы дело не благодарное. Система чемпионата у нас построена таким образом, что после предварительного этапа у нас начинается плей-офф. Команда может в регулярке выглядеть просто замечательно, обыгрывать всех соперников, а перед решающими матчами потерять ключевых игроков из-за травм и проиграв пару матчей откатиться к борьбе за более низкие места.

— Несколько слов об игре «СГАУ-Саратов». Какие положительные моменты можете отметить в игре нашей команды?

— Безусловно, наши соперники добавляют. Есть некоторые перестроения в нападении, команда играет мобильно. Имеет очень хорошую физическую подготовку. Раньше упор делался на второй тайм, когда соперник устает, «СГАУ-Саратов» взвинчивал темп и если соперник не был готов к этому, то возникали проблемы у них. Сейчас всю игру поддерживается высокий темп. Думаю, что и в предстоящей игре нам придётся столкнуться с этим компонентом игры хозяев площадки. Нас ждёт матч на высоких скоростях. Если мы не смогли забросить мяч в ворота в нападении, то необходимо обязательно успевать возвращаться в защиту и уже от этого строить свою игру.

Напомним, что матч между «СГАУ-Саратов» и «Чеховскими медведями» 5 февраля начнётся в 18:30 по саратовскому времени.