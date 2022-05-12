Вячеслав Максюта поздравил Романа Бусаргина с назначением на должность врио главы Саратовской области:

— Поздравляю Романа Викторовича Бусаргина с назначением на должность врио губернатора Саратовской области президентом Владимиром Путиным. Я уверен, что Роман Викторович наилучшим образом справится с этой ответственной должностью, имея колоссальный опыт работы и все необходимые компетенции.

Для меня, как общественного деятеля, особое внимание уделяющего пропаганде здорового образа жизни, особенно важно то, что Роман Викторович поддерживает дворовый спорт, ставит задачи по выведению нашего региона в лидеры по вовлечённости в спорт жителей.

Также хочу отметить, что именно Бусаргин поддержал инициативу возглавляемой мной Комиссии по спорту Общественной палаты об инвентаризации школьных спортивных залов Саратовской области и приведения их к единому стандарту с целью создания эффективных условий для физического развития каждого ребёнка в каждой школе, независимо от её местонахождения.

Рад и желаю успехов на новой должности! Только вперёд!