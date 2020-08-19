Силач Вячеслав Максюта хочет построить в Юбилейном фитнес-парк и просит жителей Саратова помочь ему донатами. Обращение опубликовано на странице спортсмена в Instagram.

— Я работаю над реализацией важного для нашего города, и особенно для Юбилейного посёлка, проекта — создание круглогодичного круглосуточного народного фитнес-парк, оснащённого эффективным современным силовым и кардио оборудованием, полноценно заменяющим все возможности привычных тренажеерных залов, — пишет он.

По его словам, заниматься в парке можно будет бесплатно, поэтому он просит горожан помочь ему с проектом.