Катание на лодке в Саратове обернулось трагедией, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

Вчера, 20 июня, трое приятелей 15 лет решили покататься на резиновой лодке по реке Елшанка. Они причалили лодку к камышам, а сами стали плавать вокруг нее. Ветром и течением лодку начало сносить в сторону. Двое ребят погнались за ней вплавь. В это время, третий 15-летний юноша начала тонуть. Друзья попытались его спасти, но безуспешно. Они позвонили и вызвали спасателей.

Водолазы извлекли из воды тело мальчика. Телесных повреждений на его теле не обнаружено.

Проводится проверка.