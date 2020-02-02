В ДТП в Вольске Саратовской области пострадала молодая мама и ее четырехлетняя дочка, сообщает пресс-служба районной автоинспекции.

Сегодня, 2 февраля, у дома 2Е по улице Красноармейская в Вольске 32-летний водитель «Нивы» врезался в Lada Granta, за рулем которой находилась 25-летняя женщина. В результате столкновения пострадала автоледи и ее четырехлетняя дочка.

Женщину, после осмотра медиками, отпустили, а девочку, которая в момент ДТП находилась в детском кресле, пришлось госпитализировать.

Все участники аварии были трезвы.