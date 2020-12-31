В преддверии Нового года студенты и сотрудники СГЮА совместно с Саратовским региональным отделением Ассоциации юристов России и Центром научно- методического обеспечения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, действующим на базе академии, посетили детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В течение нескольких дней сотрудники академии и студенты поздравили 368 семей, в которых воспитываются 620 детей. Маленькие саратовцы встречали Деда Мороза и Снегурочку, которые вручали ребятам сладкие новогодние подарки.

Отметим, что СГЮА в рамках реализации совместных социальных проектов на постоянной основе сотрудничает с реабилитационными центрами, школами-интернатами, детскими домами Саратова, а также активно взаимодействует с комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав и иными органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Так, например, одним из самых востребованных в уходящем году стал онлайн-проект бесплатных правовых консультаций «Юристы детям», который сегодня успешно реализуется с помощью популярного среди молодежи интернет-мессенджера при участии ведущих преподавателей академии и поддержке регионального отделения АЮР.