О дальнейшей судьбе осиротевших маленьких девочек-сестёр рассказал в своем Instagram зампред правительства Саратовской области Роман Грибов.

— Cестры 1,5 и 4 лет, потерявшие во вчерашней трагедии свою маму, находятся под присмотром специалистов в учреждениях Саратова. Их здоровью ничего не угрожает. Замечательные дети из простой семьи, не состоящей на учёте как неблагополучная. В настоящий момент мы занимаемся поиском родственников, чтобы оформить опекунство над девочками, — написал чиновник, опубликовав несколько фото с сестрами из соцучреждения.

Напомним, накануне, 18 ноября отец детей, находившийся в разводе с их 22-летней матерью, на почве ревности с особой жестокостью зарезал бывшую жену.

Также от рук убийцы пострадал живший с убитой 37-летний саратовец.