Вчера, 22 августа, в селе Кормежка Балаковского района погиб четырехлетний мальчик, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Ребенок гулял недалеко от своего дома в селе Кормежка, внезапно родители заметили, что мальчик пропал из вида. Когда бросились его искать и спустились к реке Иргиз около дома, обнаружили мальчика в воде. Вот только спасти его не удалось, ребенок уже был мертв.

Приехавшие на вызов медики только констатировали смерть малыша.

Сейчас на месте происшествия работают следователи, все обстоятельства устанавливаются.