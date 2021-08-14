В областном центре разыскивается 5-летний мальчик.

Как сообщают в социальных сетях жители Саратова, 14 августа в микрорайоне Солнечный-2 потерялся ребенок. Произошло это в районе ул. Тархова, 47, — уточняют неравнодушные саратовцы.

Об исчезнувшем известно, что это мальчик 5-6 лет. Особо отмечается, что он, несмотря на свой возраст, не разговаривает.

Потерявшийся мальчуган выглядит худощавым. Поведение его отличается гиперактивностью. По национальности русский.

Юный житель Саратова потерялся якобы во время прогулки с бабушкой. Когда та отвлеклась, ушёл со двора.

Родители уже заявили о пропаже своего маленького сына в полицию. Поисковые отряды «Лизы Алерт» якобы пока не получили ориентировку на потерявшегося мальчика.

Мы следим за развитием событий.

Фото: Соцсети