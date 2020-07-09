В Саратовской области начался выпуск в водоемы мальков стерляди, которых перед этим обследовали. Об этом рассказывает пресс-служба межобластной ветеринарной лаборатории.

Саратовской лабораторией были проведены исследования мальков стерляди, у которых паразитов в итоге не обнаружилось. Такие исследования необходимо проводить, чтобы обеспечить наличие жизнеспособной молоди стерляди в Волгоградском водохранилище.

И хотя зачастую паразиты представляют небольшую угрозу для рыбы, но все же могут повредить ее дыхательные пути, а мелкая рыба как раз наиболее чувствительна к подобному роду заболеваниям.