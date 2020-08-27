В Балашовском районе Саратовской области решил поддержать семьи с детьми и давать и в прокат товары для уходя за ребенком. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства труда и социальной защиты.

Пункт проката заработал в центре «Семья». Здесь жители, воспитывающие детей раннего возраста, состоящие на социальном обслуживании в центре, могут бесплатно взять на время детскую мебель, товары для домашнего обихода и ухода за ребенком. Среди них: детские кроватки, ванночки для купания новорожденных, рюкзаки-кенгуру, ходунки, прогулочные коляски-трансформеры, стульчики для кормления, велосипеды, санки, манежи, матрасы, массажные мячи, пеленальные столики. В ассортименте имеется даже музыкальный игровой стол. Возможностью взять его напрокат воспользовалась первая же семья, обратившаяся в пункт.

Проект реализуется в рамках программы «Демография».