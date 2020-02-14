Четверо малолетних приятелей 15, 17 16 лет за ночь угнали две машины, чтобы прокатиться по Саратову, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

В ночь с 11 на 12 мая прошлого года две друзей обнаружили во дворе вазовскую «семерку» с открытой дверью и ключами в замке зажигания. Парни машину угнали и поехали покататься по городу. На одной из улиц они заметили еще трех своих приятелей и похвастались им «приобретенным» авто.

Те, в свою очередь, изъявили желание тоже угнать машину. В том же дворе обнаружился еще один автомобиль — ВАЗ-2106, который стал добычей второй двойки угонщиков. Третий их друг благоразумно отказался от участия в преступлении.

Прокатившись, злоумышленники бросили обе машины и скрылись. Владельцы авто обратились с заявлением об их угоне в полицию.

Суд признал всех четверых виновными, но не стал их жестоко наказывать. Малолетних угонщиков передали под надзор полиции.

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