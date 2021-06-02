Суд признал доцента одного из вузов Саратова виновной в получении взятки в значительном размере и служебном подлоге. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Установлено, что 27 февраля студент перечислил ей на банковскую карту 26 тысяч рублей. Деньги предназначались за проставление экзамена по ее профильной дисциплине без фактической проверки знаний.

Противоправные действия должностного лица выявили правоохранители.

Подсудимой дали три года и один месяц исправительной колонии общего режима с отсрочкой исполнения приговора до достижения ее несовершеннолетним ребенком возраста 14 лет.

Предположительно речь идет о доценте кафедры «Экономика агропромышленного комплекса» одного из вузов.