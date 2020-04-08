Депутаты приняли в двух чтениях Закон Саратовской области «О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно гражданам, проживающим на территории Саратовской области».

Документ был внесен Губернатором Валерием Радаевым и направлен на реализацию инициативы Президента России Владимира Путина по поддержке российских семей, воспитывающих малолетних детей.

С 1 июня 2020 года родители, усыновители и опекуны детей от трех до семи лет смогут подать заявление на получение дополнительных ежемесячных выплат. Право на данную меру соцподдержки получили семьи, в которых среднедушевой доход на каждого не превышает величину прожиточного минимума, установленную в регионе, за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением выплаты.

Размер выплаты составит 4,854 тысячи рублей. Документы могут быть поданы в бумажном или электронном виде в учреждения социальной поддержки населения по месту жительства или через многофункциональный центр предоставления госуслуг.

— Предоставление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет станет очередным шагом поддержки семей с детьми и положительно скажется на демографической ситуации. Почти 100 тысяч детей и их родители, особо нуждающиеся в поддержке государства, получат положенные им выплаты. Это дети из малоимущих семей, рожденные в 2012 – 2017 годы. Если в семье не один, а более детей, то выплаты будут производиться на каждого ребенка. Важно, что принятые меры поддержки являются дополнительными и не отменяют другие выплаты.

Мы переживаем непростые времена, в сложившейся ситуации многим людям требуется дополнительная соцзащита, и в первую очередь это касается семей с детьми. Уверен, что вместе с остальными мерами поддержки, предусмотренными из федерального и регионального бюджетов, наше сегодняшнее решение позволит обеспечить более благоприятный уровень жизни жителям области, — прокомментировал председатель комитета по социальной политике Евгений Ковалев (фракция «Единая Россия»).