Саратовская теннисистка Маляк Алиева завоевала серебряную медаль Паралимпийских игр в Токио в соревнованиях по настольному теннису.

В финале Алиева сразилась с украинской теннисисткой Мариной Литовченко.

В борьбе за золотую медаль наша землячка уступила сопернице — 11:6, 11:4, 11:3.

Матч закончился со счетом 3:0 в пользу спортсменки из Украины.

Напомним, спортсменки боролись за золотую награду в классе 6, к которому относятся лица с поражением опорно-двигательного аппарата.

У Маляк Алиевой — второе место и «серебро» Паралимпиады.

Маляк Алиева в 26 лет является мастером спорта международного класса. В 2019 году Алиева выиграла чемпионаты Европы и России.

Поздравляем нашу землячку с победой на Паралимпиаде в Токио и желаем ей здоровья и дальнейших спортивных достижений.