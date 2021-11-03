Суточное количество заражений коронавирусом в Саратовской области превысило 600 человек. В связи с этим на территории Саратовской области введен локдаун.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев заявил, что чтобы противостоять распространению коронавирусной инфекции необходимо жестко соблюдать ограничения. Он отметил, что меры поддержки малого и среднего бизнеса также необходимо продлить на следующий год, так как он сильно страдает из-за сложившейся ситуации.

— Рассчитываю, что областные депутаты оперативно примут соответствующий закон. Мне поступают вопросы от индивидуальных предпринимателей по поводу региональной и федеральной поддержки. Не у всех есть четкое представление, на что они могут рассчитывать, — заявил Радаев.