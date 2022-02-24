Губернатор Саратовской области Валерий Радаев принял участие в заседании Президиума правительственной комиссии по региональному развитию, которое провёл вице-премьер Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Заместитель председателя правительства РФ отметил положительный опыт Саратовской области в решении проблемы обманутых дольщиков. Также, по словам Марата Хуснуллина, в 2022 году регион успешно участвует в реализации программ «Безопасные и качественные автодороги», по расселению граждан из аварийного жилья.

Радаев поблагодарил правительство РФ и председателя ГД Вячеслава Володина за поддержку в решении проблемы обманутых дольщиков. Благодаря использованию как региональных, так и федеральных механизмов за 4 года решены проблемы 84-х домов.

За счет 8 инвестиционных проектов с использованием региональных механизмов был решен вопрос по 38 домам, а это 3000 человек. Кроме того, в рамках соглашения между Саратовской области и Фондом развития территорий найдено решение еще по 46 проблемным домам.