А вот кого только что назначили министром информации Казахстана.

«Не забывайте, что вы тут навязанная диаспора, а не автохтоны, и скажи спасибо, что ваши права соблюдаются и вас, как колонизаторов в иных странах, никто не гонит».

«С русскими проблемами языка и культуры — в Россию, пожалуйста. Не забывайте, что вы тут навязанная диаспора».

«Когда все будут напиваться водкой и праздновать непонятный День Победы, вы помяните молитвой наших несчастных дедов, не вернувшихся с чужой войны. Кого победили, что победили?»

«Когда мы видим, что на наших площадках откровенно идет пропаганда возрождения СССР, насаждается антиамериканизм, антикитаизм, антитюркизм, когда нам отказывают в праве жить вне чужой идеологии — это вызывает протест».

«При Путине взяли верх манипулирующие проблемами русских в Казахстане реваншисты. А здравые и конструктивные силы, которые понимают, что Россия не должна мешать казахским националистам, не формируют общественный климат».

Ч.Т.Д.