Алек Болдуин, оказывается, умный, тонкий, хорошо владеющий словом (что в современном англоязычном мире уже само по себе показатель редкой интеллигентности), поэтичный человек.

Надо ли удивляться, что его заблокировали в Инстаграме.

‘Я люблю Олимпиады, потому что даже в столь удручающие времена планета замирает, чтобы с трепетом смотреть, как спортсмены (и артисты!) вроде Камилы Валиевой показывают нам красоту этого мира в исполнении одного человека. Песня. Поэма. Живопись.

Посвятить свою жизнь (в случае Валиевой — пока очень короткую) этому искусству. Спасибо тебе, Камила Валиева, за то, что ты даришь миру красоту, от которой замирает сердце’.