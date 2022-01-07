Алма-Ата яростно отбивает атаки организованных террористических бандформирований, — сообщают нам из Казахстана.

Подождите. Это что за знаменитые казахские террористы? Кто-нибудь о них раньше слышал? Нет?

А они, со всей очевидностью, все это время были. И готовились.

Организованные террористические бандформирования не возникают в одну ночь. И даже в один год.

Как это можно было прозевать? Прозевать подготовку тысяч людей, способных обезвредить полицию, армию, захватить аэропорт, оружейные склады, — КАК???

Все спецслужбы были заняты отловом русскоязычных активистов?

Хороший урок всем по периметру, как не надо.